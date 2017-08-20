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Gol sevinci pahalıya patladı

Bundesliga ekibi Hamburg'da top koşturan Müller, gol sevinci sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 7 ay forma giyemeyecek.

Gol sevinci pahalıya patladı

Bundesliga ekibi Hamburg'da top koşturan Müller, gol sevinci sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 7 ay forma giyemeyecek.

20 Ağustos 2017 Pazar 20:38
Gol sevinci pahalıya patladı

İSTANBUL (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hamburg'da forma giyen Nicolai Müller, gol sevinci sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 7 ay sahalardan uzak kalacak.
Müller, Hamburg'un sahasında Augsburg'u 1-0 yendiği maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı.
Alman futbolcu, 8. dakikada fileleri havalandırmasının ardından yaşadığı gol sevinci sırasında sağ çapraz bağlarından sakatlandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ameliyat edilecek Müller'in 7 ay forma giyemeyeceği ifade edildi.
Muhabir: Emre Doğan

Son Güncelleme: 21.08.2017 10:16
Anahtar Kelimeler:
SporNicolai MüllerHamburgFutbolBundesligaAlmanya Birinci Futbol Ligi
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