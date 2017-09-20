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Güneş, deplasmanda Fenerbahçe'nin bileğini bükemiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 29 yıllık kariyerinde 6 farklı takımla Fenerbahçe deplasmanında ligde çıktığı 19 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Güneş, deplasmanda Fenerbahçe'nin bileğini bükemiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 29 yıllık kariyerinde 6 farklı takımla Fenerbahçe deplasmanında ligde çıktığı 19 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:41
Güneş, deplasmanda Fenerbahçe'nin bileğini bükemiyor

İSTANBUL - ERKAN TİRYAKİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 29 yıllık kariyerinde 6 farklı takımla Fenerbahçe deplasmanında ligde çıktığı 19 maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kazandığı büyük başarılara rağmen sarı-lacivertli takıma karşı Kadıköy'de 3 puan alamadı.

Teknik direktörlüğe 1988 yılında başlayan tecrübeli futbol adamı, 6 ayrı takımla Fenerbahçe'ye konuk olduğu 19 maçın 14'ünü kaybederken, 5 beraberlik aldı. Güneş, Trabzonspor, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Tecrübeli çalıştırıcı, Trabzonspor'un başına geçtiği 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda çıktığı ilk maçta Rıdvan Dilmen (2), Aykut Kocaman (2) ve Turhan Sofuoğlu'nun golleriyle sahadan 5-1'lik yenilgiyle ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı. Trabzonspor ile çalıştığı dört farklı dönemde Kadıköy'de 11 kez lig maçına çıkan Güneş, bu karşılaşmalarda 7 yenilgi, 4 beraberlik gördü.

Beşiktaş'la da galip gelemedi

Şenol Güneş, iki lig şampiyonluğu yaşadığı Beşiktaş ile de Kadıköy'den eli boş döndü.

Güneş'in öğrencileri, Ülker Stadı'nda 2015-2016 sezonunda sarı-lacivertlilere 2-0 yenilirken geçen sezon da golsüz berabere kaldı.

Kazanamadı ama şampiyonluktan etti

Şenol Güneş, çalıştırdığı takımlarla ligde Kadıköy'den galibiyet çıkaramamasına rağmen, Fenerbahçe'yi 2009-2010 sezonunda şampiyonluktan etti.

Son haftaya lider giren Fenerbahçe, tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı Trabzonspor karşısında Daniel Güiza ile öne geçmesine rağmen Burak Yılmaz'ın attığı golle rakibiyle 1-1 berabere kalarak şampiyonluğu Bursaspor'a kaptırdı.

Bursaspor'la kupa galibiyeti var

Şenol Güneş, Süper Lig'de Ülker Stadı'nda galip gelememesine rağmen kupada Kadıköy'den istediğini Bursaspor'un başında almıştı.

Tecrübeli teknik adamın yönetimine Bursaspor, 2014-2015 sezonunda Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında 21 Mayıs 2015'te Kadıköy'e geldi. Güneş'in takımı Kadıköy'den 3-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılıp finalist olmayı başardı.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBursasporFenerbahçeFutbolKadıköySporSÜPERLİGŞenol Güneş
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