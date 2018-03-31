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Haftanın MVP'si Doncic
Haftanın MVP'si Doncic

Haftanın MVP'si Doncic

Real Madrid'in Sloven basketbolcusu Doncic, THY Avrupa Ligi'nde 29. haftanın en değerli oyuncusu unvanına layık görüldü.

Haftanın MVP'si Doncic

Real Madrid'in Sloven basketbolcusu Doncic, THY Avrupa Ligi'nde 29. haftanın en değerli oyuncusu unvanına layık görüldü.

31 Mart 2018 Cumartesi 14:25
Haftanın MVP'si Doncic

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid forması giyen Sloven basketbolcu Luka Doncic, 29. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İspanyol temsilcisinin deplasmanda Kızılyıldız MTS'yi 82-79 mağlup ettiği maçta 35 verimlilik puanıyla oynayan Doncic, haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.

Karşılaşmada 31 dakika süre alan 19 yaşındaki oyuncu, 24 sayı, 9 ribaunt, 4 asistlik performans sergiledi. Sloven basketbolcu, 2 sayılık atışlarda 5'te 4, 3 sayılık atışlarda 7'de 3 ve serbest atışlarda 9'da 7 ile oynadı.

Sırbistan'ın Kızılyıldız MTS takımında forma giyen Alen Omic, 30 verimlilik puanıyla ikinci olurken, 29 verimlilik puanıyla Barcelona Lassa takımından Thomas Heurtel üçüncü sırada yer aldı.

Muhabir: Yunus Kaymaz

Son Güncelleme: 31.03.2018 12:59
Anahtar Kelimeler:
THY Avrupa LigiThomas HeurtelSporReal MadridMVPLuka DoncicAlen Omic
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