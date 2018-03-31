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Ibrahimovic'ten taraftara mesaj: 'Aslan aç'

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy'e transfer olan Zlatan Ibrahimovic, kendisini aç bir aslana benzetti.

Ibrahimovic'ten taraftara mesaj: 'Aslan aç'

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy'e transfer olan Zlatan Ibrahimovic, kendisini aç bir aslana benzetti.

31 Mart 2018 Cumartesi 12:16
Ibrahimovic'ten taraftara mesaj: 'Aslan aç'

İSTANBUL (AA) - Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Los Angeles Galaxy'e transfer olan Zlatan Ibrahimovic, kendisini aç bir aslana benzetti.

ABD basınına konuşan 36 yaşındaki futbolcu, yeni takımına kazanmak için geldiğini belirterek, "Sonunda buradayım. Heyecanlıyım, oynamak için sabırsızlanıyorum. Aslan aç." diye konuştu.

Sakatlığı nedeniyle forma giyemediğini hatırlatan Ibrahimovic, çim kokusunu ve futbol topunu özlediğini söyledi.

İsveçli yıldız oyuncu yaşıyla ilgili bir soruya, "Kendimi genç hissediyorum. Daha önce de söylediğim gibi Benjamin Button gibi hissediyorum. Yaşlı doğdum, genç öleceğim. Benim yaşım için endişelenmeyin." yanıtını verdi.

Muhabir: Yunus Kaymaz

Son Güncelleme: 31.03.2018 09:57
Anahtar Kelimeler:
Zlatan İbrahimovicSporMLSLos Angeles GalaxyFutbol
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