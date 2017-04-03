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03 Nisan 2017 Pazartesi 02:02

İOSB Teknik Koleji Türkiye Şampiyonu Oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Okullararası 15-16 Yaş Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası Çankırı Kurşunlu spor salonunda yapıldı.

İOSB Teknik Koleji Türkiye Şampiyonu Oldu
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205 sporcunun katıldığı şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başakşehir güreş altyapı antrenörlerinden Cemal Bakır, Fatih Bakır ve Sadin Bakır’ın çalıştırdığı güreşçiler okulları adına minderde şampiyon olmak için kıran kırana mücadele ettiler. 8 sıklette yapılan müsabakaların sonunda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak okullarını başarıyla temsil ederek Türkiye Şampiyonu oldular.

 
Düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara madalyaları ve Okul Kupaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu, Okul Yöneticileri, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve sporcu aileleri tarafından verildi.
 
 
Şampiyonada Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonluk kupası okul adına müsabakalar boyunca öğrencilerini yalnız bırakmayan Beden Eğitimi Öğretmeni Olcay Sidal Torun aldı.

 
Madalya kazanan güreşçiler ise şöyle:

 
Altın
Yusuf Gümüş
Umar Muskiev


Gümüş
Bahadir Atayurt
Hamza Bakır


Bronz
Fatih Eser
Emre Akbulut
 
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