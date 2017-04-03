İOSB Teknik Koleji Türkiye Şampiyonu Oldu

Düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren sporculara madalyaları ve Okul Kupaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu, Okul Yöneticileri, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve sporcu aileleri tarafından verildi.
Şampiyonada Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonluk kupası okul adına müsabakalar boyunca öğrencilerini yalnız bırakmayan Beden Eğitimi Öğretmeni Olcay Sidal Torun aldı.
Madalya kazanan güreşçiler ise şöyle:
Altın
Yusuf Gümüş
Umar Muskiev
Gümüş
Bahadir Atayurt
Hamza Bakır
Bronz
Fatih Eser
Emre Akbulut