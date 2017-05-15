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15 Mayıs 2017 Pazartesi 09:35

İşte Süper Lig'e gelen iki takım

 Süper Lig'de önümüzdeki sene mücadele edecek iki takım belli oldu.

İşte Süper Lig'e gelen iki takım
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   İşte Süper Lig'e gelen iki takım
   Süper Lig'de önümüzdeki sene mücadele edecek iki takım belli oldu.Yeni Malatyaspor ve Sivasspor lig bitmeden Süper Lig'e çıkmayı garantilediler.Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Malatya İnönü Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. Yeni Malatya, bu sonuçla Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Süper Lig'e yükselen bir başka ekip ise Sivasspor oldu. Yiğidolar, Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını bir üst lige yazdırdı.

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Süper Lig Yeni TakımYeni MalatyasporSivasspor
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