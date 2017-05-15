İşte Süper Lig'e gelen iki takım

Süper Lig'de önümüzdeki sene mücadele edecek iki takım belli oldu.Yeni Malatyaspor ve Sivasspor lig bitmeden Süper Lig'e çıkmayı garantilediler.Yeni Malatyaspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. Malatya İnönü Stadı'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. Yeni Malatya, bu sonuçla Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Süper Lig'e yükselen bir başka ekip ise Sivasspor oldu. Yiğidolar, Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını bir üst lige yazdırdı.