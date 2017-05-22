﻿
Spor:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Mayıs 2017 Pazartesi 13:35

Juventus lig şampiyonluğunu 6 kez üst üste kazandı 

Juventus, Serie A'nın 37. haftasında, konuk ettiği Crotone'u 3-0 yenerek, üst üste 6. şampiyonluğunu ilan ederek kırılması zor bir rekora da imza attılar.

Juventus lig şampiyonluğunu 6 kez üst üste kazandı 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Juventus lig şampiyonluğunu 6 kez üst üste kazandı 
Juventus, Serie A'nın 37. haftasında, konuk ettiği Crotone'u 3-0 yenerek, üst üste 6. şampiyonluğunu ilan ederek kırılması zor bir rekora da imza attılar.
Hafta içinde İtalya Kupası'nı kazanan lider Juventus, Serie A'nın 37. haftasında, küme düşmemeye oynayan Crotone'u ağırladı.Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Hırvat golcü Mario Mandzukic ile 1-0 öne geçti. 39. dakikada Arjantinli Paulo Dybala, durumu 2-0’a getiren golü kaydetti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Alex Sandro'nun 83. dakikadaki golüyle maçı 3-0 kazanan Juventus, böylece en yakın takipçisi Roma ile arasındaki 4 puanlık farkı korudu ve şampiyonluğunu ilan etti.Siyah-beyazlı takım, bugün aldığı sonuçla 2011-2012 sezonundan bu yana aralıksız kazanmayı sürdürdüğü Serie A'da daha önce hiçbir takımın yapamadığını gerçekleştirerek, peş peşe 6 lig şampiyonluğunu kazanma başarısı gösterdi.

Resmi kayıtlara göre, 1897-1898 sezonundan bu yana aralıklarla da olsa oynanan Serie A’yı en çok kazanan takım unvanını yıllardır taşıyan Juventus, kupa sayısını 33’e yükseltti6 yıllık seri şampiyonluğunun ilk 3’ünü teknik direktör Antonio Conte ile kazanan Juventus'a son 3 yıldaki başarısını yakalatan isim ise teknik direktör Massimiliano Allegri oldu.
Haberturk
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
JuventusŞampiyon
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Real Madrid şampiyonluğunu taraftarlarıyla doyasıya kutladı Real Madrid şampiyonluğunu taraftarlarıyla doyasıya...
Şampiyon taraftarlarıyla Bağdat Caddesi'nde buluşuyor Şampiyon taraftarlarıyla Bağdat Caddesi'nde...
Fenerbahçe’nin şampiyonluk maçı ünlüler geçidine sahne oldu Fenerbahçe’nin şampiyonluk maçı ünlüler geçidine...
Obradoviç “Kalbinde Fenerbahçe aşkı taşıyan tüm taraftarlara teşekkür ediyorum” Obradoviç “Kalbinde Fenerbahçe aşkı taşıyan...
Aziz Yıldırım “Bu şampiyonluk kalıcıdır” Aziz Yıldırım “Bu şampiyonluk kalıcıdır”
Şampiyonluk, Türkiye'yi sokaklara döktü Şampiyonluk, Türkiye'yi sokaklara döktü
Yukarı Çık

Real Madrid şampiyonluğunu taraftarlarıyla...
  İspanya La Liga'nın son haftasında deplasmanda Malaga'yı 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden...

Haberi Oku