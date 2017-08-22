Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108594
ALTIN
144.635
DOLAR
3.4945
STERLİN
4.4869
EURO
4.1116
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda...
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni...
En fazla yerli golcü katkısı Trabzonspor'da
En fazla yerli golcü katkısı...
Türk eskrimine çağ atlatan 5 yıl
Türk eskrimine çağ atlatan 5...

Kalinic, Milan'da

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Hırvat golcü Nikola Kalinic'i renklerine bağladı.

Kalinic, Milan'da

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan, Hırvat golcü Nikola Kalinic'i renklerine bağladı.

22 Ağustos 2017 Salı 14:33
Kalinic, Milan'da

ROMA (AA) - Serie A'da bu sezon yaptığı transferlerle dikkati çeken kırmızı-siyahlı takım, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Nikola Kalinic'de mutlu sona ulaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fiorentina'da forma giyen Kalinic'in satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer edildiği ve 29 yaşındaki golcü ile 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Milan'ın Hırvat golcü için 5 milyon avro kiralama bedeli verdiği, gelecek sezon ise sözleşmede yer alan özel madde gereği 20 milyon avro karşılığında bonservisinin alınacağı iddia edildi.

Kalinic, Fiorentina formasını giydiği Serie A'da geçirdiği iki sezon boyunca 27 gol atmıştı.

Muhabir: Barış Seçkin

Son Güncelleme: 22.08.2017 15:53
Anahtar Kelimeler:
TransferSporNikola Kalinicİtalya Serie AFutbolAC Milan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'ın sermaye artırımından nakit girişi 87,2 milyon lira
Galatasaray'ın sermaye artırımından nakit girişi 87,2 milyon lira
Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz müjdesi
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek
En fazla yerli golcü katkısı Trabzonspor'da
En fazla yerli golcü katkısı Trabzonspor'da
Türk eskrimine çağ atlatan 5 yıl
Türk eskrimine çağ atlatan 5 yıl
Beşiktaş Kulübü'nden Gomez açıklaması
Beşiktaş Kulübü'nden Gomez açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim