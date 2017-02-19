Kartal liderliğini perçinledi
Rakipleri Başakşehir,Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettikleri haftanın en karlısı Beşiktaş oldu.Akhisarspor'u yenen karakartallar liderliklerini perçinledi.Vodafone Arena'da oynanan mücadelede ev sahibi Beşiktaş'a farklı galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Cenk Tosun, 27. dakikada Talisca ve 69. dakikada Atınç kaydetti. Maçın 81.dakikasında ise Olcan'ın attığı golle skor 3-1 oldu. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 47'e yükselterek Medipol Başakşehir'e 4 puan, Galatasaray'a 7 puan, Fenerbahçe'ye de 10 puan fark atan Beşiktaş zirvede tek kaldı. Akhisar Belediyespor da 24 puanda kaldı.