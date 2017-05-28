Kartal şampiyonluğunu ilan ediyor; 3. Yıldız Gaziantep'ten

Kartal şampiyonluğunu ilan etti; 3. Yıldız Gaziantep'ten

GAZİANTEPSPOR - BEŞİKTAŞ: 0-4 (Babel 6', Oğuzhan 39', Talisca 66', Talisca 76') (MAÇ SONUCU)

ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK KAPIDA

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Gaziantepspor'u 4-0 yenen Beşiktaş, üst üste 2, toplamda 15. şampiyonluğunu ilan etti; 3. yıldızı taktı.Öte yandan, 24 sezonluk hasreti de sonlandırdı ve 1991-1992'den sonra üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü.Sezonun bitmesine son bir hafta kala şampiyonluk için Medipol Başakşehir'le kıyasıya yarışan, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor ile karşılaşıyor. Maçın son dakikalarına doğru halenüstünlüğünü koruyan Beşiktaş'ı, milyonlarca taraftar şimdiden şampiyon ilan etti. Beşiktaş, mücadeleyi kazandığı takdirde hem şampiyonluğunu ilan edecek hem de formasına 3. yıldızı ekleyecek.Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor ile yaptığı kritik mücadelede siyah-beyazlı takımın teknik direktörüKasımpaşa mücadelesine göre tek değişiklik yaptı.Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarının kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.Siyah-beyazlılar, deplasmandaki karşılaşmada stadın kendine ayrılan bölümleri tamamen doldurdu. Beşiktaş Kulübü yönetim kurulunun, Gaziantepsporlu yöneticilerle yaptığı görüşme neticesinde Kalyon Stadı'nın büyük bölümü siyah-beyazlı taraftarlara bırakıldı.Gaziantepspor'daki Beşiktaşlı taraftarların yanı sıra çevre illerden ve İstanbul'dan binlerce taraftar, takımlarını destekledi. Maça saatler kala tribünleri dolduran Beşiktaş taraftarı, görsel şovlarla da takımlarını destekledi.Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Ricardo Quaresma, kadroda yer almadı. Bu oyuncunun yerine ilk 11'de Cenk Tosun şans buldu. Cenk Tosun, zorlu karşılaşmada forvet hattında görev aldı. Ligdeki son 3 maçta fileleri havalandırmayı başaran Vincent Aboubakar ise Quaresma'nın yokluğunda orta sahanın sağında görev aldı.Beşiktaş'ta ilk 11'de ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Marcelo Guedes, Dusko Tosic, Adriano, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca ve Ryan Babel şans buldu.: Adnan, Doğanay, Kisliak, Alpay, Mosquera, Serkan: Bülent Uygun: Tolga, Atınç, Beck, Necip, Gökhan İnler, Caner, Demba Ba: Şenol Güneş: Gaziantep: 19.00: Mete KalkavanBeşiktaş, mutlu sona ulaşması halinde üst üste ikinci kez şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde geçen sezon Fenerbahçe'nin önünde şampiyon olan Siyah-Beyazlı takım, 2016-2017'de ise Medipol Başakşehir ile girdiği zirve yarışını başarılı bir şekilde tamamlamak için sahada... Beşiktaş, ligin 33. haftasında şampiyonluğunu ilan ederse 24 sezonluk hasreti de sonlandıracak ve 1991-1992'den sonra üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürecek.