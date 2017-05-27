Kasımpaşa 0-Antalyaspor 3

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 33.hafta maçında Ligi ilk 5 içerisinde bitirmek isteyen Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, İstanbul deplasmanından 3-0’lık galibiyet çıkardı. Kırmızı-Beyazlı ekibin gollerini Eto’o, Ramon Motta ve Deniz Kadah kaydetti.Bu sonuçla Antalyaspor puanını 55’e çıkardı. Kasımpaşa ise 43 puanda kaldı.Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Abdullah, Sadiku, Castro, Hasan, Eduok, BatuhanFerhat, Celutska, Salih, Diego, Sakıb, Charles, Zeki, Deniz, Mbilla, Motta, Eto’o

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