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27 Mayıs 2017 Cumartesi 18:08

Kasımpaşa 0-Antalyaspor 3

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 33.hafta maçında Ligi ilk 5 içerisinde bitirmek isteyen Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, İstanbul deplasmanından 3-0’lık galibiyet çıkardı.

Kasımpaşa 0-Antalyaspor 3
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Kasımpaşa 0-Antalyaspor 3
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 33.hafta maçında Ligi ilk 5 içerisinde bitirmek isteyen Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, İstanbul deplasmanından 3-0’lık galibiyet çıkardı. Kırmızı-Beyazlı ekibin gollerini Eto’o, Ramon Motta ve Deniz Kadah kaydetti.
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 55’e çıkardı. Kasımpaşa ise 43 puanda kaldı.
 
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Titi, Veigneau, Abdullah, Sadiku, Castro, Hasan, Eduok, Batuhan
Antalyaspor: Ferhat, Celutska, Salih, Diego, Sakıb, Charles, Zeki, Deniz, Mbilla, Motta, Eto’o
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Anahtar Kelimeler
AntalyasporKasımpaşa
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