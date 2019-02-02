Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
102937
ALTIN
220.751
DOLAR
5.2133
STERLİN
6.8121
EURO
5.9804
Gögüs büyütmek isteyenler, önce sigarayı bıraksın
Son Dakika
Gögüs büyütmek isteyenler, önce sigarayı...
Damar tıkanıklığında son tedavi yöntemleri
Son Dakika
Damar tıkanıklığında son tedavi yöntemleri
2 yaş sendromu ile nasıl başa çıkılır?
Son Dakika
2 yaş sendromu ile nasıl...
Kış yorgunluğu için kullanılan bitkisel ürünlere dikkat
Son Dakika
Kış yorgunluğu için kullanılan bitkisel...
Anne adayları aman dikkat; Gebelikte grip, zatürreye dönüşmesin
Anne adayları gebelikte grip tehlikesine...

Kasımpaşa evinde kaybetti

Kasımpaşa evinde oynadığı karşılaşmada Sivasspor'a 3-1 yenildi.

Kasımpaşa evinde kaybetti

Kasımpaşa evinde oynadığı karşılaşmada Sivasspor'a 3-1 yenildi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 20:35
Kasımpaşa evinde kaybetti

Kasımpaşa evinde kaybetti

   Kasımpaşa evinde oynadığı karşılaşmada Sivasspor'a 3-1 yenildi.Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor’a 3-1 mağlup oldu. Son haftalardaki düşüşü süren Kasımpaşa, ligde üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Demir Grup Sivasspor, üç maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

İlk devrede oynadığı 17 maçta 20 gol atan yıldızı Diagne’yi Galatasaray’a satan Kasımpaşa, gol yollarında etkisiz bir görüntü sergiledi. Mustafa Denizli’nin öğrencileri, girdikleri gol pozisyonlarında bitirici vuruş eksikliği nedeniyle skor hanesine sadece tek gol yazdırabildi.

Geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor ile berabere kalarak önemli bir puanı hanesine yazdıran Demir Grup Sivasspor, bir başka güçlü rakibi Kasımpaşa’yı da deplasmanda devirerek çıkışını sürdürdü.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Sivasspor, henüz 5. dakikada Emre Kılınç’ın golüyle öne geçemyi başardı. Kasımpaşa, 14. dakikada Perica ile eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Sivasspor’da Kone fırtınası esti. Üç dakika arayla iki gol birden atan Kone, Demir Grup Sivasspor’u zorlu deplasmanda 3-1 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Sivasspor, Kasımapaşa deplasmanında üç puanı hanesine yazdıran ekip oldu.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
KasımpaşaDemir Grup Sivasspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akademi Beyoğlu Espor Turnuvası'nda kupa heyecanı
Akademi Beyoğlu Espor Turnuvası'nda kupa heyecanı
Borçları devletin sırtına dayayan kulüpler transferde coştu
Borçları devletin sırtına dayayan kulüpler transferde coştu
Trabzonspor tek golle 3 puanı aldı
Trabzonspor tek golle 3 puanı aldı
Malatya puan kaybetmeye devam ediyor
Malatya puan kaybetmeye devam ediyor
Fenerbahçe rahatladı
Fenerbahçe rahatladı
Fenerbahçe Göztepe ile karşılaşıyor
Fenerbahçe Göztepe ile karşılaşıyor
Fenerbahçe Beko uzatmalarda kaybetti
Fenerbahçe Beko uzatmalarda kaybetti
Galatasaray'dan bir transfer bombası daha
Galatasaray'dan bir transfer bombası daha

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Boyasız Göçük Düzeltme

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort