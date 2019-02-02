Kasımpaşa evinde kaybetti

Kasımpaşa evinde oynadığı karşılaşmada Sivasspor'a 3-1 yenildi.Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor’a 3-1 mağlup oldu. Son haftalardaki düşüşü süren Kasımpaşa, ligde üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Demir Grup Sivasspor, üç maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

İlk devrede oynadığı 17 maçta 20 gol atan yıldızı Diagne’yi Galatasaray’a satan Kasımpaşa, gol yollarında etkisiz bir görüntü sergiledi. Mustafa Denizli’nin öğrencileri, girdikleri gol pozisyonlarında bitirici vuruş eksikliği nedeniyle skor hanesine sadece tek gol yazdırabildi.

Geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor ile berabere kalarak önemli bir puanı hanesine yazdıran Demir Grup Sivasspor, bir başka güçlü rakibi Kasımpaşa’yı da deplasmanda devirerek çıkışını sürdürdü.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Sivasspor, henüz 5. dakikada Emre Kılınç’ın golüyle öne geçemyi başardı. Kasımpaşa, 14. dakikada Perica ile eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Sivasspor’da Kone fırtınası esti. Üç dakika arayla iki gol birden atan Kone, Demir Grup Sivasspor’u zorlu deplasmanda 3-1 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Sivasspor, Kasımapaşa deplasmanında üç puanı hanesine yazdıran ekip oldu.

(Skor)