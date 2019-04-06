Kayserispor deplasmanda altın değerinde 3 puan aldı

Kayserispor Sivasspor'u deplasmanda farklı yenerek altın değerinde 3 puan aldı.Son 12 haftada tek yenilgisi bulunan ancak son 3 haftada galibiyete hasret olan Kayserispor, Sivasspor deplasmanından 3 puanı 3 golle aldı. 3 dakikada 2 gol atan Chery de galibiyetin mimarı oldu: 3-1.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 3-1 kazanarak 3 haftalık aradan sonra galibiyetle tanıştı.

Sivasspor 15. dakikada Kone ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. 30 ve 33. dakikalarda ise Chery sahneye çıkarak sarı-kırmızılı takımı 2-0 öne geçirdi. İlk yarının duraklama dakikasında ise Hasan Hüseyin durumu 3-0 yaptı.

6 puan değerindeki maçta Sivasspor ikinci yarı farkı azalmak istedi ancak başarılı olamadı. Oyuna sonradan giren Erdoğan Yeşilyurt, 84. dakikada Sivasspor’un tek golünü kaydetti.

Bu sonuçla Kayserispor 36 puana yükselerek küme düşme hattıyla arasını açtı. Son 6 haftada 5. kez sahadan yenik ayrılan Yiğidolar ise 34 puanla 11. sırada kaldı.

Kayserispor gelecek hafta Ankaragücü ile; Sivasspor ise Konyaspor ile karşılaşacak.

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