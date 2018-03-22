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Kızılyıldız 63-80 Fenerbahçe Doğuş

Turkish Airlines EuroLeague 28. maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’a konuk olan Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, rakibini 80-63 mağlup etti ve 20. galibiyetine imza atarak normal sezonu ilk 3 içinde bitirmeyi garantiledi.

Kızılyıldız 63-80 Fenerbahçe Doğuş

Turkish Airlines EuroLeague 28. maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’a konuk olan Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, rakibini 80-63 mağlup etti ve 20. galibiyetine imza atarak normal sezonu ilk 3 içinde bitirmeyi garantiledi.

22 Mart 2018 Perşembe 22:54
Kızılyıldız 63-80 Fenerbahçe Doğuş

Kızılyıldız 63-80 Fenerbahçe Doğuş

   Turkish Airlines EuroLeague 28. maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’a konuk olan Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı, rakibini 80-63 mağlup etti ve 20. galibiyetine imza atarak normal sezonu ilk 3 içinde bitirmeyi garantiledi. Ali Muhammed kaydettiği 25 sayıyla maçın en skoreri olurken; Nikola Kalinic de 10 sayıyla çift hanelerde sayı üretti. Karşılaşma öncesinde, daha önce Kızılyıldız takımında yer alan sarılacivertlilerin başarılı oyuncuları Nikola Kalinic ve Marko Guduric ile kondisyoner Predrag Zimonjic’e ödüller verildi.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Emilio Perez Pizarro (İspanya), Spiros Gkontas (Yunanistan) ve Amit Balak (İsrail)

Kızılyıldız: Davidovac 18, Lazic 6, Antic, Dobric 7, Feldeine 2, Jankovic 6, Rochestie 6, Omic 6, Lessort 2, Ennis 10.

Fenerbahçe Doğuş: Thompson, Melli 7, Melih Mahmutoğlu, Wanamaker 5, Sloukas 3, Nunnally 2, Guduric 9, Vesely 9, Kalinic 10, Ali Muhammed 25, Ahmet Düverioğlu 8, Datome 2.

Çeyrek Skorları:

1.Çeyrek: 17-22

2.Çeyrek: 14-18

3.Çeyrek: 10-25

4.Çeyrek: 22-15

Anahtar Kelimeler:
KızılyıldızFenerbahçe Doğuş
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