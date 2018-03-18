Kocaman "Rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Öncelikle maçı değerlendiren Kocaman, ardından hakem kararlarına değindi ve ligde kalan 8 maçla ilgili konuştu.

Kazanmayı çok istediklerini belirten Aykut hoca, “Çok fazla istedik, Volkan çok kritik iki kurtarış yaptı. Maçı kaybetmeye yönelik pozisyonlar da verdik. Her iki tarafa da gidebilirdik. Galatasaray istediğini elde etti, Beşiktaş istediğini elde etti, Başakşehir de istediğini elde etti. Hakem de istediğini elde etti. Bizim dışımızda herkesin beraberliği istediği bir görüntü vardı.” dedi. Maç içinde yaşanan pozisyonlarla ilgili Kocaman, “Hakemin görmeyeceği pozisyonlar değil, Feghouli’nin iki eli oyuncunun üzerindeydi. Görmemesi mümkün değil. Dirar sarı kart gördü, doğru tarafı daha fazla. Serdar daha ağırı, yumruk atıyor ama yine göremiyor. Serdar, Soldado’yu tuş yapmaya çalıştı yine görmüyor. Fernando’nun kırmızı kartı var, görmüyor. Sezon başından beri söylüyorum ama olmuyor. Hakem konuşmaktan utanıyorum. Biz değerlendiremedik diye hakemin buna uyması mı lazım. Kaçıncı oldu, defalarca aynı şeyi söyledim. Kafasında maçı berabere bitirmek vardı, görmeme ihtimali yok” ifadelerini kullandı.

Kalan maçlarla ilgili de Aykut Kocaman,”Kalan 8 maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. Ligi kendi sonuçlarımızla kontrol edemeyiz. Rakiplerin kaybetmesini bekleyeceğiz. Nasıl kazanacağız, bakalım. Açıkçası ne diyeceğimi bilemiyorum” diye konuştu.