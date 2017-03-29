Küfrediyorum onu da beğeniyor

Eski Galatasaray'lı furbolcu Evren Turan'dan Hakan Şükür için şok sözler.Bir dönem Galatasaray’da da forma giymiş olan futbolcu,spor yazarı ve yorumcusu Evren Turhan, gündeme bomba gibi düşen Hakan Şükür ve Arif Erdem’in Galatasaray’dan ihraç süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Evren Turhan,şunları söyledi "Şu bir gerçek ki, bunlar ülkelerini sattılar ve bıraktılar. Galatasaray Mali Kongresi'nde işin içine siyaseti soktular. Orada ne işi var siyasetin? İzmir Marşı ne alaka? Onun da sebebi var. Organizasyon var. Hakan Şükür kafayı yemiş. Psikolojisi de iyi değil. Onun taptığı adama ben küfür ediyorum, Hakan Şükür ise o tweeti beğeniyor ve sonra milleti üzerimize salıyor. Dava açacağım. Ben onlardan hiç korkmam. Ben temizim ve kendimi biliyorum"
Evren Turhan, Galatasaray Genel Kurulu'nun yaptığı hatayı şimdi yönetimin temizlemeye çalıştığını ifade etti.
(Takvim)