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Kupada son 16 heyecanı başlıyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda, son 16 turu mücadelesi yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

Kupada son 16 heyecanı başlıyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda, son 16 turu mücadelesi yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

25 Aralık 2017 Pazartesi 09:44
Kupada son 16 heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda, son 16 turu mücadelesi yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

Son 16 turunda karşılaşmalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Müsabaka programı şöyle:

Yarın:

18.30 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)

20.30 Galatasaray-Bucaspor (Türk Telekom)

27 Aralık Çarşamba:

15.00 Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir (Giresun Atatürk)

16.30 Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.30 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

28 Aralık Perşembe:

16.30 Boluspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bolu Atatürk)

20.30 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone Park)

Muhabir: Emrah Oktay

Anahtar Kelimeler:
FutbolSon 16 TuruSporTürkiye Futbol FederasyonuZiraat Türkiye Kupası
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