Maç esnasında yemek yedi

UEFA Cup'ta dün akşam oynanan Sutton United-Arsenal maçına ev sahibi ekibin yedek kalecisi Wayne Shaw damga vurdu. İngiltere Federasyon Kupası'nda amatör küme ekiplerinden Sutton United'ı 2-0 mağlup eden Arsenal çeyrek finale çıktı.Sutton United-Arsenal karşılaşmasının en ilginç anı ev sahibi takımın yedek kalecisi Wayne Shaw'ın maç sırasında yedek kulübesinde karnını doyurması oldu. Arsenal'in 2-0 önde götürdüğü dakikalarda yaşanan olay televizyondan canlı olarak ekranlara geldi.Hürriyet’in haberine göre maç sonrası sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri Sutton United'ın yedek kalecisi Wayne Shaw oldu. Yedek kulübesinden maçı izlerken yemek yiyen ve barda görüntülenen 45 yaşındaki Wayne Shaw Sutton United takımının en renkli oyuncusu.