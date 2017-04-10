M.Başakşehir 4-Galatasaray 0

Başakşehir:

Galatasaray:

Spor Toto Turgay Şeren Sezonu Süper Lig 27.ci haftanın kapanış maçında Başakşehirspor ,Galatasaray’ı evinde ağırladı.Her iki takım ve takipcileri için önem taşıyan karşılaşmayı Başakşehirspor kazandı.Başakşehir ilk golünü 11. dakikada buldu.Adebayor boş pozisyonda yakaladığı topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.İlk yarının sonlarında doğru 44. dakikada Adebayor, Başakşehir'i 2-0 öne geçiren golü attı.İlk yarı Başakşehir’in 2-0 üstünlüğü ile kapandı.İkinci yarının hemen başında 60. dakikada Adebayor hat-trick yaptı ve skoru 3-0'a getirdi.86.dakikada oyuna sonradan giren Mustafa Pektepek durumu 4-0 yaptı.Ve maç Başakşehir'in 4-0 galibiyeti ile sonuçlandı.Bu sonuçla Başakşehir puanını 56’ya çıkartırken ,Galatasaray 49 puanda kaldı.Volkan Babacan - Yalçın Ayhan - Junior Caiçara - Alexandu Epureanu - Alparslan Erdem - Edin Visca - Emre Belözoğlu - Cengiz Ünder - Mahmut Tekdemir - Marcio Mossoro - Emmanuel AdebayorFernando Muslera - Semih Kaya - Ahmet Çalık - Aurelien Chedjou - Josue - Martin Linnes - Selçuk İnan - Yasin Öztekin - Garry Rodrigues - Eren Derdiyok - Bruma