Medipol Başakşehir 2-Adanaspor 1

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 33. haftasında sahasında Adanaspor 2-1 yendi.Adanaspor’un ligden düşmesi geçtiğimiz haftalarda kesinleşmişti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Medipol Başakşehir’in gollerini 12. dakikada Doka ile 90+2. dakikada Napoleoni kaydetti.
Adanaspor: Karacic, Mauricio Ramos, Digao, Didi, Samican, Ahmet Bahçıvan, Tevfik, Cem Özdemir, Foguinho, Gueye, Vinicius
Başakşehir: Ufuk, Yalçın, Ufuk, Alparslan, Doka, Attamah, Cengiz Ünder, Mahmet Tekdemir, Holmen, İrfan Can, Napoleoni