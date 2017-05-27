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27 Mayıs 2017 Cumartesi 19:59

Medipol Başakşehir 2-Adanaspor 1

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu  33. haftasında sahasında Adanaspor 2-1 yendi.

Medipol Başakşehir 2-Adanaspor 1
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Medipol Başakşehir 2-Adanaspor 1
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu  33. haftasında sahasında Adanaspor 2-1 yendi.Adanaspor’un ligden düşmesi geçtiğimiz haftalarda kesinleşmişti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Medipol Başakşehir’in gollerini 12. dakikada Doka ile 90+2. dakikada Napoleoni kaydetti.
Adanaspor: Karacic, Mauricio Ramos, Digao, Didi, Samican, Ahmet Bahçıvan, Tevfik, Cem Özdemir, Foguinho, Gueye, Vinicius
Başakşehir: Ufuk, Yalçın, Ufuk, Alparslan, Doka, Attamah, Cengiz Ünder, Mahmet Tekdemir, Holmen, İrfan Can, Napoleoni
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Medipol BaşakşehirAdanaspor
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