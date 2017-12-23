Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'ya konuk oluyor

İSTANBUL (AA) - Lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
Geçtiğimiz hafta sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, Galatasaray'ın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup olmasıyla 33 puanla liderlik koltuğuna oturmuştu.
Epureanu cezalı
Medipol Başakşehir'de, savunmanın önemli isimlerinden Moldovalı oyuncu Alexandru Epureanu, sarı kart cezası nedeniyle yarın forma giyemeyecek.
Kart cezaları sona eren Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir ise Kasımpaşa karşısında sahadaki yerlerini alabilecek.
Muhabir: Hilmi Sever