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Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'ya konuk oluyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 17. hafta maçında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'ya konuk oluyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 17. hafta maçında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:09
Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'ya konuk oluyor

İSTANBUL (AA) - Lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Geçtiğimiz hafta sahasında Antalyaspor'u 4-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, Galatasaray'ın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlup olmasıyla 33 puanla liderlik koltuğuna oturmuştu.

Son 3 maçını kazanamayan Kasımpaşa ise 19 puanla haftaya 11. sırada girdi.

Epureanu cezalı

Medipol Başakşehir'de, savunmanın önemli isimlerinden Moldovalı oyuncu Alexandru Epureanu, sarı kart cezası nedeniyle yarın forma giyemeyecek.

Kart cezaları sona eren Emmanuel Adebayor ve Mahmut Tekdemir ise Kasımpaşa karşısında sahadaki yerlerini alabilecek.

Muhabir: Hilmi Sever

Son Güncelleme: 23.12.2017 08:14
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSporMedipol BaşakşehirKasımpaşaFutbol
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