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Medipol Başakşehir zoru başarmak istiyor

Medipol Başakşehir zoru başarmak istiyor

Turuncu-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İspanya'nın Sevilla takımına konuk olacak.

Medipol Başakşehir zoru başarmak istiyor

Turuncu-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İspanya'nın Sevilla takımına konuk olacak.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:47
Medipol Başakşehir zoru başarmak istiyor

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşacak.
Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yapılacak mücadele 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem William Collum yönetecek.
Sahasında oynadığı maçı 2-1 kaybeden turuncu-lacivertliler, deplasmanda güçlü rakibini mağlup ederek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefliyor.
Medipol Başakşehir'de 2 eksik
Medipol Başakşehir'in bu maç öncesinde 2 eksiği bulunuyor.
Turuncu-lacivertlilerde, Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan Aurelien Chedjou ile sakatlığı süren Egemen Korkmaz, Sevilla maçında forma giyemeyecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynadıkları Kardemir Karabükspor maçında ideal 11'inden 9 değişikliğe gitmiş ve oyuncularını Sevilla maçı için dinlendirmişti.
Muhtemel 11
Medipol Başakşehir'in muhtemel 11'i şöyle:
Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.
Muhabir: Hilmi Sever

Son Güncelleme: 21.08.2017 15:24
Anahtar Kelimeler:
SporSevillaMedipol Başakşehir
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