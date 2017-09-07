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Mehmet Ekici takımla çalışmalara başladı

 Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına, Can Bartu Tesislerinde  yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ekici takımla çalışmalara başladı

 Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına, Can Bartu Tesislerinde  yaptığı antrenmanla devam etti.

07 Eylül 2017 Perşembe 11:32
Mehmet Ekici takımla çalışmalara başladı

Mehmet Ekici takımla çalışmalara başladı

   Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına, Can Bartu Tesislerinde  yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir özel program uygulayan ve takımla birlikte çalışmalara katılamayan Mehmet Ekici, bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.Mehmet Ekici antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Yigithan Güveli, takımdan ayrı özel program uyguladı. Robin van Persie’nin tedavisine devam edildi. Fenerbahçe'nin Milli takımlarda bulunan oyuncuları Nabil Dirar, Mauricio Isla ve Giuliano Victor De Paula antrenmanda yer almadı.  

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMehmet Ekici
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