Mehmet Ekici takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarına, Can Bartu Tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir özel program uygulayan ve takımla birlikte çalışmalara katılamayan Mehmet Ekici, bugünkü antrenmanın tamamında takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.Mehmet Ekici antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Yigithan Güveli, takımdan ayrı özel program uyguladı. Robin van Persie’nin tedavisine devam edildi. Fenerbahçe'nin Milli takımlarda bulunan oyuncuları Nabil Dirar, Mauricio Isla ve Giuliano Victor De Paula antrenmanda yer almadı.