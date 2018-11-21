MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Roma - Real Madrid maçına davet edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şampiyonlar Ligi G grubunda oynanacak Roma - Real Madrid maçına davet edildi.Tüm dünyada merakla beklenen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Roma-Real Madridmaçına, MHP Başkanı Devlet Bahçeli de davet edildi.

Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'da kulüp Başkanı James Pallotta ve Sportif Direktör Monchi, Şampiyonlar Liginde oynayacakları Real Madrid mücadelesi için FIFA menajeri Bayram Tutumluaracılığıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi maça davet etti.

Roma kulübü tarafından resmi olarak yapılan davet için Devlet Bahçeli, programının çok yoğun olduğunu ancak mücadeleyi izleyerek Cengiz Ünder'i desteklemek istediğini belirtti.Bu önemli mücadeleye ayrıca Rafael Nadal ve Antonio Banderas da davet edildi.

Devlet Bahçeli maça gidemeyecek

Şampiyonlar Liginde oynanacak Roma - Real Madrid maçına davet edilen MHP Lideri Devlet Bahçeli, programının yoğun olması sebebiyle tribünde olamayacak.

Haberler