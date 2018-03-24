Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116603
ALTIN
172.438
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6086
EURO
4.9052
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Fenerbahçe Ereğli kulüp şubesini açtı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Fenerbahçe...
Motosiklet tutkunlarından Zeytin Dalı Harekatı'na destek
Motosiklet tutkunlarından Zeytin Dalı Harekatı'na...
'Bu kulübe kimse zarar veremeyecek'
'Bu kulübe kimse zarar veremeyecek'
VAR, Türkiye'de ilk kez çevrim içi uygulanacak
VAR, Türkiye'de ilk kez çevrim...
İbrahimoviç'in yeni takımı belli oldu
İbrahimoviç'in teni takımı belli oldu

Motosiklet tutkunlarından Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Antalya'da başlattıkları "İki Teker Moto Zeytin Dalı Konvoyu" etkinliği kapsamında Kilis'e gelen motosiklet tutkunları, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Kilis'e geldi.

Motosiklet tutkunlarından Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Antalya'da başlattıkları "İki Teker Moto Zeytin Dalı Konvoyu" etkinliği kapsamında Kilis'e gelen motosiklet tutkunları, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla Kilis'e geldi.

24 Mart 2018 Cumartesi 23:23
Motosiklet tutkunlarından Zeytin Dalı Harekatı'na destek

KİLİS (AA) - Antalya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekiplerince oluşturulan konvoyda, Kütahya, Çorum, Malatya, Konya, Adıyaman illerinden de katılımcılar yer aldı.

20 motosikletli kişiden oluşan konvoy, 2 gün süren yolculuğun ardından Kilis'e ulaştı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, buradan Öncüpınar Sınır Kapısı'na bir konvoy oluşturdu. Bazı vatandaşların da destek verdiği konvoy Türk bayrağıyla şehir turu atarak harekata destek verdi.

Antalya İHH Arama Kurtarma Sorumlusu Ali Uygur, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel duygular içerisinde yolculuğu gerçekleştirdiklerini söyledi.

İzin verilmesi halinde Suriye'ye de geçmek istediklerini dile getiren Uygur, "Kahraman askerlerimizle aynı duyguları paylaştığımızı belirtmek için 'İki Teker Moto Zeytin Dalı Konvoyu' düzenledik. Kütahya, Çorum, Malatya, Konya, Adıyaman’dan da katılımcılar yer aldı. Askerlerimize dualarımızı getirdik." diye konuştu.

Muhabir: Rıdvan Korkulutaş

Son Güncelleme: 25.03.2018 06:06
Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bu kulübe kimse zarar veremeyecek'
'Bu kulübe kimse zarar veremeyecek'
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Fenerbahçe Ereğli kulüp şubesini açtı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Fenerbahçe Ereğli kulüp şubesini açtı
VAR, Türkiye'de ilk kez çevrim içi uygulanacak
VAR, Türkiye'de ilk kez çevrim içi uygulanacak
Aziz Yıldırım başkanlığa yeniden aday oluyor
Aziz Yıldırım başkanlığa yeniden aday oluyor
İbrahimoviç'in yeni takımı belli oldu
İbrahimoviç'in yeni takımı belli oldu
Darüşşafaka, finale adını yazdırdı
Darüşşafaka, finale adını yazdırdı
Titi, gelecekten umutlu
Titi, gelecekten umutlu
Eski kaleci Canizares'in 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Eski kaleci Canizares'in 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim