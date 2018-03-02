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Nadal bir süre daha korta çıkamayacak

İspanyol tenisçi Nadal, "Miami Açık ve Indian Wells'e katılamayacağım. İyileşmek için zamana ihtiyacım var." dedi.

Nadal bir süre daha korta çıkamayacak

İspanyol tenisçi Nadal, "Miami Açık ve Indian Wells'e katılamayacağım. İyileşmek için zamana ihtiyacım var." dedi.

02 Mart 2018 Cuma 23:10
Nadal bir süre daha korta çıkamayacak

ANKARA (AA) - Sakatlığı devam eden tek erkeklerde dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal, Maimi Açık ve Indian Wells'te yarışamayacağını açıkladı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki tenisçi, son katıldığı Meksika Açık'ta kalçasındaki eski sakatlığının yeniden nüks ettiğini belirterek, "Miami Açık ve Indian Wells'e katılamayacağım. İyileşmek için zamana ihtiyacım var." ifadelerini kullandı.

"ABD'deki turnuvalara katılamayacak olmam çok üzücü"

Sakatlığı nedeniyle çok fazla ağrı çektiğini kaydeden Nadal, "ABD'deki turnuvalara katılamayacak olmam çok üzücü. Umarım gelecek yıl oradaki sevenlerimle yeniden buluşurum." değerlendirmesinde bulundu.

Zirvedeki yerini ezeli rakibi İsviçreli Roger Federer'e geçen ay kaptıran Nadal'ın, toprak zemin turnuvalarına kadar iyileşmesi bekleniyor.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

Son Güncelleme: 02.03.2018 20:23
Anahtar Kelimeler:
Spor
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