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Neymar'ın iyileşmesi aylar sürecek

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak.

Neymar'ın iyileşmesi aylar sürecek

Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak.

01 Mart 2018 Perşembe 18:59
Neymar'ın iyileşmesi aylar sürecek

ANKARA (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak.

Brezilya Futbol Federasyonu sağlık ekibinden Rodrigo Lasmar, sakatlığı nedeniyle ülkesine dönen yıldız oyuncunun sağlık durumuna ilişkin ülke basınına yaptığı açıklamada, "Neymar'ın iyileşme süresi, iki ile üç buçuk ay arasında değişecek. Kesin süre, ameliyatın ardından belli olacak." ifadelerini kullandı.

Takımının Olympique Marsilya ile geçen hafta sonu oynadığı lig maçı sırasında sakatlanan ve ayak tarağı kemiğinde kırık tespit edilen Neymar'ın, Belo Horizonte kentinde cumartesi günü ameliyata alınması planlanıyor.

Sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen Neymar'ın, Rusya'da 14 Haziran'da başlayacak FIFA Dünya Kupası'na kadar tamamen hazır hale gelmesi hedefleniyor.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

Son Güncelleme: 01.03.2018 16:04
Anahtar Kelimeler:
SporSakatParis Saint-GermainNeymarFransa 1. Futbol Ligi
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