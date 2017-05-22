Obradoviç “Kalbinde Fenerbahçe aşkı taşıyan tüm taraftarlara teşekkür ediyorum”

Basketbolda avrupanın en büyük kupasını kazanan Fenerbahçe Başantrenörü Obradoviç maç sonu açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe Televizyonu’na konuşan Zeljko Obradovic,dedi.Kupayı İstanbul’da Fenerbahçe taraftarının önünde kaldırma heyecanıyla ilgili Obradovic,ifadelerini kullandı.

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