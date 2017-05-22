Obradoviç “Kalbinde Fenerbahçe aşkı taşıyan tüm taraftarlara teşekkür ediyorum”

Basketbolda avrupanın en büyük kupasını kazanan Fenerbahçe Başantrenörü Obradoviç maç sonu açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Televizyonu’na konuşan Zeljko Obradovic, “Tabii ki çok mutluyuz. Çok güzel bir şey. İlk önce Başkanımız Aziz Yıldırım’a teşekkür ediyorum çünkü o, birlikte çalışma fırsatı yarattı bize. Her gün geçtikçe Fenerbahçe’nin ne kadar büyük bir şey olduğunu ve anlamını daha iyi anlıyoruz. Avrupa’da nereye gidersek gidelim çok büyük bir kulüp. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum ve hepsini tebrik ediyorum hem Final Four’daki performansları için hem de bütün sezon boyu yaptıkları için. En önemlisi her zaman onlar ve kalbimin en derin yerinden onlara teşekkür ediyorum Fenerbahçe için yaptıklarından dolayı. Bütün yönetim kuruluna, ekibime, staffıma, ofis çalışanlarına teşekkür ediyorum. Her şeyi birlikte yapıyoruz ve gelecekte de birlikte devam etmek istiyorum. Özellikle antrenör ve sağlık ekibimize çok teşekkür ediyorum, bu büyük başarıda çok katkıları var. Kalbinde Fenerbahçe aşkı taşıyan tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Onlarla müthiş bir bağımız var. Bu sezon ve her zaman verdikleri destek müthiş ama son dönemde inanılmaz güzel destek verdiler. Çok özeldi. Ama Çarşamba günü maçımız var. Bunun için kendimizi hazırlamalıyız. Türkiye Ligi play-off maçları başlıyor. Geçen senenin şampiyonuyuz ve bunu korumak için çalışmamız gerekiyor. O yüzden Çarşamba akşamı taraftarlarımızı bekliyoruz” dedi.
Kupayı İstanbul’da Fenerbahçe taraftarının önünde kaldırma heyecanıyla ilgili Obradovic, “Kendi şehrinizde olmak çok güzel bir duygu. Kendi taraftarınız önünde müthişti. Her yerde Final Four heyecanı hissediliyordu. Diğer yandan Olimpiakos’u da tebrik ediyorum. Kesinlikle finalde olmayı hak ettiler” ifadelerini kullandı.