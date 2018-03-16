Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor'u farklı yendi

KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti.
İlk yarı
8. dakikada Kardemir Karabükspor'un gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Leandrinho kaleye vurdu, top az farkla auta çıktı.
13. dakikada Osmanlıspor'da Regattin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mehmet Batdal kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Rybka'da kaldı.
22. dakikada Osmanlıspor öne geçti. Ceyhun Gülselam'ın pasıyla sağ kanattan topla ceza sahası içine giren Serdar Gürler, kaleye vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1
29. dakikada Osmanlıspor'da rakip ceza sahası önünde topla buluşan Mehmet Batdal kaleye vurdu, kaleci Rybka'dan dönen topu defans uzaklaştırdı.
41. dakikada Osmanlıspor farkı ikiye çıkardı. Kaptığı topla ceza sahası içine giren Umar, sol kanattan kale çizgisi üzerindeki Mehmet Batdal'a pasını çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Osmanlıspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
47. dakikada Osmanlıspor farkı açtı. Regattin sol kanattan ceza yayı üzerine ortaladı. Topla buluşan Ceyhun Gülselam, Mehmet Batdal'a pasını verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3
52. dakikada Kardemir Karabükspor'un sol kanattan gelişen atağında uzak kale direğine yapılan ortada topla buluşan Hakan Aslantaş kaleye vurdu. Direkten dönen topu kaleci Karcemarskas kontrol etti.
69. dakikada Kardemir Karabükspor'da ceza yayı üzerinde topla buluşan Leandrinho'nun şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
71. dakikada Osmanlıspor'un gelişen atağında Serdar Gürler ceza sahası dışından kaleye vurdu, meşin yuvarlak az farklı direğin üzerinden auta çıktı.
74. dakikada misafir takımın gelişen atağında Umar sağ kanattan ceza sahası içine ortaladı, Cikalleshi'nin vuruşunda kaleci Rybka meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
75. dakikada Osmanlıspor'da Regattin kaleye vurdu, yükseklik kazanan topu defans çizgi üzerinden çıkardı.
90+2. dakikada Osmanlıspor farkı dörde çıkardı. Regattin'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Serdar Gürler gelişine vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-4
Karşılaşma Osmanlıspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Muhabir: Ersin Turan,Ahmet Özler