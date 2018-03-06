Osmanlıspor maçlarında gözler penaltı noktasında

ANKARA - HALİL İBRAHİM AVŞAR
Süper Lig'in ilk 14 haftasında penaltı kullanmayan tek takım olan Osmanlıspor, son 10 haftada ise 8 penaltı kazandı.
Lehine en çok penaltı düdüğü çalınan takım konumundaki başkent temsilcisi, 8 penaltının 7'sini gole dönüştürdü.
Mor-sarılı ekipte penaltıdan Musa Çağıran 3, Sokol Cikalleshi 2, Serdar Gürler ve Payam Sadeghian birer gol attı. Arnavut futbolcu Cikalleshi, 0-0 biten Antalyaspor maçında penaltı vuruşundan faydalanamadı.
Osmanlıspor, aleyhine en fazla penaltı verilen takım sıralamasında da başı çekti.
Ligde kalma mücadelesi veren başkent ekibi aleyhine 10 penaltı kararı çıkarken, kullanılan atışların 7'sinde top filelerle buluştu.
İlk penaltı 15. haftada
Mete Kalkavan'ın yönettiği maçta ev sahibi Osmanlıspor, ilk 28 dakikada 3 penaltı kazandı.
Ligin ilk 14 haftasında lehine penaltı düdüğü çalınmayan tek takım olan başkent ekibi, bir maçta 3 penaltı birden kullandı.
Osmanlıspor, Cikalleshi, Musa Çağıran ve Serdar Gürler'in penaltılardan attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Son haftalarda penaltı eksik olmuyor
Osmanlıspor'un oynadığı son 10 maçın 8'inde hakemler, beyaz noktayı gösterdi.
Bu süreçte mor-sarılı takım lehine 8, aleyhine ise 3 penaltı kararı verildi.
Başkent temsilcisinin 16. haftada Beşiktaş ve 19. haftada Galatasaray ile yaptığı maçlarda penaltı çıkmadı. Osmanlıspor, son 4 maçında ise birer penaltı kazandı.