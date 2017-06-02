Ospina Fenerbahçe'de

Bu sezon kötü bir dönem yaşayan sarılacivertliler basketboldaki başarıyı futbola da taşımaya niyetli.İlk olarak Trabzonspor'lu Mehmet Ekici ile anlaşan sarılacivertliler kaleyede tecrübeli isim Ospina'yı transfer ettiler.Fabiano'nun sözleşmesini uzatmayan ve kariyerli bir kaleci üzerinde duran yönetim, kararını Arsenal'li David Ospina'dan yana verdi. 4 milyon Euro bonservis bedelinde direten İngiliz ekibini ikna eden Fenerbahçe, 28 yaşındaki file bekçisini bir yıllığına kiralamak için prensipte anlaşmaya vardı. Kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan başarılı kalecinin satın alma opsiyonunda anlaşma sağlanır sağlanmaz resmi imzalar atılacak. Ospina da Arsenal'de bu sezon sadece 14 resmi maça çıkabildiği için ayrılmaya kararlı…