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11 Mayıs 2017 Perşembe 11:25

Özbek görevini bıraktı

 Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Özbek görevini bıraktı

Özbek görevini bıraktı
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Özbek görevini bıraktı
   Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Özbek görevini bıraktı.Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kardeşi Mehmet Özbek, Sarı-Kırmızılı kulüpte bir süredir Futbol Şube Sorumlusu olarak görev yapıyordu. Mehmet Özbek, yeni yapılanma kapsamında bu görevini bıraktı. Artık Florya'da görev almayacak olan Özbek, Sportif A.Ş.'deki görevini ise sürdürecek. Yeni yapılanma kapsamında Cenk Ergün, "Sportif Direktör" sıfatıyla doğrudan Dursun Özbek'e bağlı olacak.

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