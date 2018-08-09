PAOK öldü öldü dirildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Benfica'yı elemesi halinde muhtemelen karşılacağı maçta PAOK mağlubiyetten galibiyete müthiş dönüş yaptı.UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunun ilk ayağında Yunanistan temsilcisi PAOK, konuk ettiği Rusya'nın Spartak Moskova takımını 3-2 yendi.

Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turunda Benfica'yı elemesi halinde play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakiplerinin mücadelesinde, Yunanistan temsilcisi PAOK, Rusya ekibi Spartak Moskova'yı konuk etti.

Toumba Stadı'nda oynanan maça hızlı başlayan Spartak Moskova, 7. dakikada Ivelin Popov, 17. dakikada Quincy Promes'in golleriyle 2-0 öne geçti. Önemli bir geri dönüşe imza atan PAOK, 29. dakikada penaltıdan Aleksandar Prijovic, 37. dakikada Dimitris Limnios ve 44. dakikada Dimitris Pelkas'ın ağları sarsmasıyla 3-2 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.İkinci yarıda Spartak Moskova, Quincy Promes'le bir penaltı atışından yararlanamazken, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan PAOK, rövanş öncesi avantaj sağladı.

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