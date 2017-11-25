Potada milliler 2'de 2 peşinde

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak.
Başkent Kiev'de oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.
Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki ay-yıldızlılar, Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılabilmek için B Grubu'nda Letonya, Ukrayna ve İsveç'le tur mücadelesi veriyor.
Gruptaki ilk maçında dün Bursa'da Letonya'yı 85-73 mağlup eden ay-yıldızlılar, Ukrayna karşısında da galip gelerek avantaj yakalamak istiyor.
Ukrayna ise gruptaki ilk maçında deplasmanda İsveç'i 84-76 mağlup etti.
İki takım da son 16 turunda elendi
Grubun ikinci maçında karşı karşıya gelecek Ukrayna ile Türkiye, 2017 Avrupa Şampiyonası'na son 16 turunda veda etti.
Ay-yıldızlılar, İspanya'ya, Ukrayna da Slovenya'ya mağlup olarak turnuvadan elenmişti.
İki ekip en son, 2017 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında karşılaşmış ve Türkiye'de oynanan müsabakadan milliler 79-55 galip ayrılmıştı.
Muhabir: Süha Gür