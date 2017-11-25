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Potada milliler 2'de 2 peşinde

A Milli Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ikinci maçında yarın Ukrayna'ya konuk olacak.

Potada milliler 2'de 2 peşinde

A Milli Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ikinci maçında yarın Ukrayna'ya konuk olacak.

25 Kasım 2017 Cumartesi 09:44
Potada milliler 2'de 2 peşinde

İSTANBUL (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak.

Başkent Kiev'de oynanacak karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak.

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki ay-yıldızlılar, Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na katılabilmek için B Grubu'nda Letonya, Ukrayna ve İsveç'le tur mücadelesi veriyor.

Gruptaki ilk maçında dün Bursa'da Letonya'yı 85-73 mağlup eden ay-yıldızlılar, Ukrayna karşısında da galip gelerek avantaj yakalamak istiyor.

Ukrayna ise gruptaki ilk maçında deplasmanda İsveç'i 84-76 mağlup etti.

Karşılaşma öncesinde ay-yıldızlı ekipte Letonya ile oynanan maçta sakatlanan Semih Erden'in durumu belirsizliğini koruyor.

İki takım da son 16 turunda elendi

Grubun ikinci maçında karşı karşıya gelecek Ukrayna ile Türkiye, 2017 Avrupa Şampiyonası'na son 16 turunda veda etti.

Ay-yıldızlılar, İspanya'ya, Ukrayna da Slovenya'ya mağlup olarak turnuvadan elenmişti.

İki ekip en son, 2017 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında karşılaşmış ve Türkiye'de oynanan müsabakadan milliler 79-55 galip ayrılmıştı.

Muhabir: Süha Gür

Son Güncelleme: 25.11.2017 07:13
Anahtar Kelimeler:
UkraynaSporBasketbolB GrubuAvrupa ElemeleriA Milli Erkek Basketbol Takımı2019 FIBA Dünya Kupası
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