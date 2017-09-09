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Premier Lig'de favoriler kazandı

İngiltere Premier Lig'in iddialı takımları Chelsea, Arsenal ve Tottenham Hotspur, rakiplerini mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Premier Lig'de favoriler kazandı

İngiltere Premier Lig'in iddialı takımları Chelsea, Arsenal ve Tottenham Hotspur, rakiplerini mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

09 Eylül 2017 Cumartesi 20:19
Premier Lig'de favoriler kazandı

ANKARA (AA) - Ligin 4. hafta maçlarında Chelsea, Stamford Bridge'de konuk ettiği Leicester City'yi 2-1 mağlup etti. Londra ekibini galibiyete taşıyan goller, 41. dakikada Alvaro Morata ve 50. dakikada N'Golo Kante'den geldi. Leicester City'nin tek golünü ise 78. dakikada penaltıdan Jamie Vardy kaydetti.

Arsenal ise Emirates Stadı'nda ağırladığı Bournemouth önünde ilk yarıyı, 6. dakikada Danny Welbeck, 27. dakikada Alexandre Lacazette'nin attığı gollerle 2-0 önde kapattı. İkinci devrede de oyuna hakim olan ev sahibi ekipte 50. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Welbeck, fileleri havalandırarak takımının karşılaşmadan 3-0 galip ayrılmasını sağladı.

Goodison Park'ta oynanan mücadelede, Tottenham Hotspur, Everton'ın konuğu oldu. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Tottenham Hotspur, Harry Kane'nin 28 ve 46'ncı, Christian Eriksen'in ise 42'nci dakikada ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından ligde maç fazlasıyla Chelsea 3'üncü, Tottenham Hotspur 5'inci, Arsenal ise 9'uncu sıraya yerleşti.

Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu

Son Güncelleme: 09.09.2017 22:54
Anahtar Kelimeler:
Tottenham HotspurSporİngiltere Premier LigChelseaArsenal
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