Quaresma ve Tolgay Arslan Takımdan Ayrılıyor

Beşiktaş'ta iki ayrılık birden yaşanıyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Ricardo Quaresma ve Tolgay Arslan takımdan ayrılıyor.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, transfer konusunda açıklamalarda bulundu. Güneş " Quaresma ve Tolgay Arslan ayrılıyor. Vida kaldı. Benim bildiğim bu. Olmadı. Alper Potuk'un maaşı bize uysa alırız ama ekonomik olarak uyması lazım." dedi.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tolgay'ın anlaşması olmuş. Ben Şener ve Alper'in ikisini de tercih ederim ama oyuncuların anlaşmaları var. Adem'den daha fazla katkı bekliyorum. Beklediğimin altında şu anda. Dorukhan'ı, Atiba ve Oğuzhan'un önünde görüyorum şu anda. Adriano'ya bu seneye kadar kefil olurdum ama şimdi bilmiyorum."

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