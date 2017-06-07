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07 Haziran 2017 Çarşamba 12:21

Rıdvan Dilmen'e tepkiler artıyor

Spor yorumcusu Rıdvan Dilme'in sahalarda artık İzmir Marşı söylenmemesi gerektiğini söylemesi üzerine tepkilerin hedefi oldu

Rıdvan Dilmen'e tepkiler artıyor
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Rıdvan Dilmen'e tepkiler artıyor
   Spor yorumcusu Rıdvan Dilme'in sahalarda artık İzmir Marşı söylenmemesi gerektiğini söylemesi üzerine tepkilerin hedefi oldu.16 Nisan referandumunda, spor camiasında organize ettiği “Evet” kampanyasıyla gündeme gelen Rıdvan Dilmen’den İzmir Marşı ile ilgili şok sözler. Sözcü'nün haberine göre spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Arda Turan’ın Bilal Meşe’ye saldırması ile ilgili yorum yaparken bir anda İzmir Marşı’nın artık tribünlerde söylenmemesi gerektiğini savundu. Dilmen’in bu sözlerine tepki yağdı.
Sosyal medya üzerinden tepkilerin bazıları şöyle:


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Anahtar Kelimeler
İzmir MarşıRıdvan Dilmen
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