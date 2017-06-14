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14 Haziran 2017 Çarşamba 12:33

Ronaldo'ya vergi cezası geliyor

Real Madrid’in ünlü oyuncusu Ronaldo’ya vergi cezası şoku.

Ronaldo'ya vergi cezası geliyor
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Ronaldo'ya vergi cezası geliyor
Real Madrid’in ünlü oyuncusu Ronaldo’ya vergi cezası şoku.Madrid Savcılığı, Real Madrid’in süperstarı Cristiano Ronaldo’ya vergi kaçırdığı gerekçesiyle dava açıyor. Savcılık Portekizli yıldızın 14.7 milyon euro vergi kaçırdığını öne sürerken Ronaldo hakim karşısına çıkacak.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre Ronaldo’nun, 2010’da Virgin Adaları’nda imaj hakları gelirlerini gizlemek için bir şirket kurduğu iddia edilmişti. Savcılık Portekizli yıldızın Ocak 2010’da İspanya’da vergi mükellefi olduğunun altını çizerken Ronaldo’nun 2011’de 1.4 milyon, 2012’de 1.7 milyon, 2013’te 3.2 milyon ve 2014’te 8.5 milyon Euro vergi kaçırdığı iddia ediliyor.
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RonaldoVergi Cezası
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