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Rusya Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde

Rusya, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Yunanistan'ı 74-69 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Rusya Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde

Rusya, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Yunanistan'ı 74-69 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

13 Eylül 2017 Çarşamba 23:19
Rusya Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde

İSTANBUL (AA) - 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Yunanistan'ı 74-69 mağlup eden Rusya, yarı finale yükseldi.

Rusya, yarı finalde İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Rusya, Mozgov'un pota altındaki etkili oyunuyla 5. dakikayı 13-9 önde geçti. Ardından 6-0'lık seri yakalayan Yunanistan, Printezis'in sayılarıyla 7. dakikada skoru lehine çevirdi: 15-13. Yunanistan, skor üretmekte zorlanan Rusya karşısında Calathes, Papanikolaou, Printezis ve Bourousis'in kazandırdığı sayılarla ilk periyodu 24-17 üstün kapattı.

Rusya, ikinci çeyreğe Fridzon'un 3 sayılık isabetiyle başladı: 24-20. Ardından arka arkaya top kayıpları yapan rakibi karşısında Printezis, Calathes ve Sloukas ile bulduğu basketlerle oyunun kontrolünü tamamen eline alan Yunanistan, 9-0'lık seri yaparak 15. dakikada farkı 13 sayıya (35-22) çıkardı. Yunanistan, kalan bölümde Khvostov, Mozgov, Fridzon ve Dmitrii Kulagin ile skor üreten Rusya karşısında ilk yarıyı 37-31 önde tamamladı.

Yunanistan, Printezis, Bourousis ve Sloukas'ın kazandırdığı sayılarla farkı açtı ve 24. dakikada skoru 47-36'ya taşıdı. Ardından iki takım da sert savunma uygulamaya başladı. Rusya, periyot boyunca etkili bir performans sergileyen Shved'in çeyreğin bitimine 22 saniye kala pota altından kaydettiği sayılarla skorda dengeyi sağladı: 51-51. Yunanistan, Bourousis'in son saniyede kaydettiği basketle final periyoduna 53-51 önde girdi.

Son periyot büyük bir çekişmeye sahne oldu. Rusya, Shved'in serbest atış çizgisinden attığı sayılarla 31. dakikada skor üstünlüğünü eline geçirdi: 53-55. Yunanistan'da Calathes'in sayılarına Shved, Vorontsevich, Fridzon ve Mozgov ile karşılık veren Rusya, 34. dakikada 6 sayılık fark elde etti: 59-65. Oyuna ortak olmaya çalışan Yunanistan, Bourousis'in serbest atış çizgisinden kaydettiği sayılarla 38. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 66-68. Calathes ve Sloukas ile dış atışlardan isabet bulamayan Yunanistan karşısında Rusya, bitime 18 saniye kala Fridzon'un serbest atıştan kazandırdığı sayıyla skoru 72-66'ya getirdi. Ardından Yunanistan, Calathes'in 3 sayı çizgisinin gerisinde attığı basketle farkı 3 sayıya indirse de aldığı fauller sonrasında serbest atış çizgisinden sayılar bulan Rusya, karşılaşmadan 74-69 galip ayrıldı.

Rusya'da 26 sayı kaydeden Aleksei Shved, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da takip etti.

Muhabir: Emre Doğan

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