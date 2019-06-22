Şampiyon Anadolu Efes

Türkiye Basketbol Ligi'nde 2018-2019 sezonu şampiyonu Anadolu Efes 3-3 eşitlikle giden muhteşem final serisinin son maçında Fenerbahçe Beko'yu sahasında 89-74 mağlup eden Anadolu Efes Ergin, Ataman ile 10 yıl sonra yeniden şampiyon oldu.

Müthiş bir çekişmeye sahne olan ve 7.maça kadar gelen seri sonunda 4. galibiyetine ulaşan Anadolu Efes şampiyonluğunu ilan etti.

Maça etkili başlayan Fenerbahçe ilk periyodu 21-23 önde kapattı. Shane Larkin önderliğinde ilk periyottan itibaren oyun üstünlüğünü alan Anadolu Efes 2.periyot sonunda 44-37 öne geçti.

3.periyot sonunda farkı 11 sayıya kadar çıkaran Anadolu Efes karşısında Fenerbahçe çok atış kaçırdı. Son periyotta bitime 2 buçuk dakika kala 14 sayıya kadar çıkan farkı eritemeyen Fenerbahçe maçı 89-74 kaybederek şampiyonluğu Anadolu Efes’e kaptırdı.

4.PERİYOT SONUCU: 89-74

3.PERİYOT SONUCU: 69-58

2.PERİYOT SONUCU: 44-37

1.PERİYOT SONUCU: 21-23

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