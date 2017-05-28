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28 Mayıs 2017 Pazar 21:04

Şampiyon Beşiktaş, 3. yıldızını taktı

2016-2017 Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nda şampiyon Beşiktaş oldu. Beşiktaş bugün aldığı tarihi galibiyetle formasına 3. yıldızı takıyor.

Şampiyon Beşiktaş, 3. yıldızını taktı
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Şampiyon Beşiktaş, 3. yıldızını taktı


Bu akşam oynanan Beşiktaş - Gaziantepspor 33. hafta müsabakasının ardından son haftaya en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde giren Siyah - Beyazlılar şampiyonluğu garantiledi.

Beşiktaş bu şampiyonlukla lig tarihindeki 15. şampiyonluğa ulaştı.

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Gaziantepspor'u 4-0 yenen Beşiktaş, üst üste 2, toplamda 15. şampiyonluğunu ilan etti; 3. yıldızı taktı.

Beşiktaş, ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti. Beşiktaş, 74 puanla rakiplerini geride bırakıp Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu'nun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 15'inci kez lig şampiyonluğu elde eden ve 5 yılda bir verilen 3'üncü yıldızı takmaya hak kazanan Beşiktaş, 1991-1992 sezonundan sonra 24 yıllık ard arda iki kez şampiyon oldu.

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Şenol Güneş, Beşiktaş'ta üst üste iki kez şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör, Fikret Orman ise Süleyman Seba'dan sonra ligi art arda şampiyon tamamlayan ikinci başkan oldu. Şenol Güneş, Beşiktaş'ı üst üste iki kez şampiyon yapan 4'üncü teknik direktör unvanını da aldı.
Beşiktaş, ligde 69 golle ligin en skorer takımı, 30 golle ise en az gol giyen ekiplerinden biri oldu.
Öte yandan Beşiktaş, 24 sezonluk hasreti de sonlandırdı ve 1991-1992'den sonra üst üste ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş, Gaziantep'te şampiyonluk maçına çıktı. Kara Kartal, mücadeleye fırtına gibi başladı. Henüz 6. dakikada Babel, şampiyonluk için ilk adımı attı: 1-0. 39'da Oğuzhan, farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi.

2. yarıda Beşiktaş'a şampiyonluğu garantiliyor olmanın rahatlığıyla oynadı. Talisca, 66'da frikikten attığı güzel golle farkı 3'e çıkardı. 76'da Talisca ceza sahası dışında muhteşem bir golle sonucu belirledi: 4-0.

 Beşiktaş bu sonuçla puanını 74'e yükselterek son haftaya takipçisi Başakşehir'in 4 puan önünde girdi. Böylece Kara Kartal şampiyonluğu garantiledi. Siyah-beyazlı takım, üst üste 2, toplamda 15. şampiyonluğuna ulaştı. Beşiktaş, 3. yıldızı armasına takmaya hak kazandı.

15. şampiyonluğuna ulaşan siyah-beyazlılar formasına 3. yıldızı taktı.
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