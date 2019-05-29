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Sarıyer Sarfit'te kano yarışları bugün başlıyor

Türkiye'de ilk kano yarışlarına ev sahipliği yapan Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik bu yıl 4. kez bugün yapılıyor. 

Sarıyer Sarfit'te kano yarışları bugün başlıyor

Türkiye'de ilk kano yarışlarına ev sahipliği yapan Sarıyer Belediyesi'nin düzenlediği etkinlik bu yıl 4. kez bugün yapılıyor. 

29 Mayıs 2019 Çarşamba 02:59
Sarıyer Sarfit'te kano yarışları bugün başlıyor

Sarıyer Sarfit'te kano yarışları bugün başlıyor

Sarıyer Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği kano yarışları bugün 4'ncü kez düzenlenecek. Yarışlara 160 genç katılıyor.

 


Sarıyer Belediyesi tarafından bu sene dördüncüsü düzenlenecek “Havuzda Eğlenceli Kano YarışlarıSARFİT Poligon Tesisleri’nde gerçekleşecek. 7 okuldan 160 gencin kıyasıya mücadele edeceği yarışta Başkan Şükrü Genç’te öğrencilerin heyecanına ortak olacak. Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi Öğrencisi Senkronize Su Balesi Türkiye şampiyonu Milli Sporcu Hediye Azra Gülmez’ in de gösteri yapacağı etkinliğimize katılımınızı bekler, iyi çalışmalar dileriz. 

 Tarih: 29 Mayıs Çarşamba
 Saat: 10.00
 Yer: SARFİT Poligon Spor Tesisi Poligon Mahallesi, 17 İstinye Katar Caddesi, 34460 Sarıyer

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer BelediyesiKanoKano Yarışları
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