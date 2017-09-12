Selçuk İnan'a taraftartan zehir zemberek açıklama

Galatasaray'da Selçuk İnan krizi. Deplasmanda 1-1 berabere tamamlanan Antalyaspor-Galatasaray maçı sonrası Selçuk İnan'ın performansı tartışma konusu oldu. Galatasaray'ın taraftar grubu ultr Aslan ise kaptan Selçuk İnan için zehir zemberek bir yazı yayımladı.

İşte o açıklama

“Dün akşam oynadığımız karşılaşmada görev aldığı 30 dakikalık süre boyunca Selçuk İnan, Galatasaray formasını taşıyamadığını, hatalarından ders almadığını ve bu forma için savaşmaktan çok uzak olduğunu maalesef bizlere BİR KEZ DAHA gösterdi. Galatasaray taraftarı VEFALIDIR ve vefalı olduğu için SABIRLIDIR. Galatasaray formasının hele hele Galatasaray kaptanlığının özveri, emek, mücadeleden ve vefadan geçtiğini bilmeyen bir görüntünün bizler için kabul edilebilir bir tarafı kalmadı. Çünkü Galatasaray taraftarı hak edeni, hak etmeyeni ve hakkını yiyeni daima ayırt etmiştir ve gerektiğinde herkese hakkını vermiştir. Bu yüzden geçmişte Galatasaray’ımıza yaptığın katkılar ve yaşattığın başarılar için Teşekkürler Selçuk İnan… Galatasaray taraftarının kutsal saydığı Galatasaray arması ve forması için savaşmayan hiçbir futbolcuya tahammülü yok. Olmayacak da… Baba Gündüz’ünde dediği gibi; Galatasaray feragat ve fedakârlıklarla çalışacak futbolcuların takımıdır. Galatasaray şımarıkları, kendini beğenmişleri, yalnız kendini düşünenleri sevmez.”

Sözcü