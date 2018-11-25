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Sivasspor 1- Rizespor 1

 Demir Grup Sivasspor evinde Çaykur Rizespor'la berabere kalarak puanları paylaştılar.

Sivasspor 1- Rizespor 1

 Demir Grup Sivasspor evinde Çaykur Rizespor'la berabere kalarak puanları paylaştılar.

25 Kasım 2018 Pazar 22:32
Sivasspor 1- Rizespor 1

Sivasspor 1- Rizespor 1

   Demir Grup Sivasspor evinde Çaykur Rizespor'la berabere kalarak puanları paylaştılar.Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı.Demir Grup Sivasspor oluken ilk net fırsatı 18. dakikada yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda top Bjarsmyr'in önünde kaldı şutunu attı ancak kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi. Bu dakikadan sonra da etkili ataklarını geliştiren Sivasspor Kone ve Robinho ile net fırsatlar yakaladı ancak golü bulamadı. Çaykur Rizespor ilk yarı boyunca atak üretmekte zorlandı ve devreye 0-0 eşitlikle girildi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısına da etkii başlayan Demir Grup Sivasspor, rakibini baskı altına almayı başardı ancak golü bulan taraf Çaykur Rizespor oldu. Ali Çamdalı'nın defansın arkasına gönderdiği topa iyi hareketlenen Umar Aminu sağ kanatta topla buluştu ve topu ceza sahası içerisine Vadat Muriqi'ye gönderdi. Vedat Muriqi'nin sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutta top ağlarla buluştu ve skoru 1-0'a getirdi. Çaykur Rizespor 70 dakikada bir kez daha gole çok yaklaştı. Sol kanattan içeriye çevirilen topta Ziya Erdal topu kendi kalesine gönderdi ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü. Karşılaşmanın 76. dakikasında Demir Grup Sivasspor'ın baskısı golü getirdi. Kullanılan köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan David Braz topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirmeyi başardı. Karşılaşmanın 85. dakikasında Douglas ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Demir Grup Sivasspor kalan dakikaları 10 kişi tamamladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

   Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor puanını 15'e, Çaykur Rizespor ise 9'a yükseltti.
 

Demir Grup Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Hakan Bilir

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal, Medjani (Dk. 64 Rybalka), Hakan Arslan, Torje (Dk. 90 Papp), Robinho, Emre Kılınç, Kone (Dk. 64 Muhammet Demir)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Brabec, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Saadane (Dk. 90 Gladkyy), Ali Çamdalı, Umar (Dk. 75 Robin Yalçın), Boldrin, Samudio (Dk. 60 Süleyman Koç), Muric

Goller: Dk. 60 Muric (Çaykur Rizespor), Dk. 76 Braz (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 85 Douglas (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Brabec, Dk. 66 Boldrin, Dk. 90+5 Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)

Beinsports

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporÇaykur Rizespor
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