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Sivasspor ve Trabzonspor puanları paylaştı

Demir Grup Sivasspor evinde oynadığı karşılaşmada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor ve Trabzonspor puanları paylaştı

Demir Grup Sivasspor evinde oynadığı karşılaşmada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

27 Ocak 2019 Pazar 20:52
Sivasspor ve Trabzonspor puanları paylaştı

Sivasspor ve Trabzonspor puanları paylaştı

    Demir Grup Sivasspor evinde oynadığı karşılaşmada Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.Spor Toto Süper Lig'de 19. haftanın kritik karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor Trabzonspor karşı karşıya geldi. İki maçlık puan hasretini evinde gidermenin peşinde olan ev sahibi Sivasspor ile genç kadrosuyla zirve mücadelesi veren konuk ekip Trabzonspor nefes kesen maçta 1-1’lik skorla puanları paylaştı.

Trabzonspor puanını 30’a, ev sahibi Demir Grup Sivasspor ise puanını 25’e yükseltti. 73’te Arouna Kone’nin golüyle 1-0 öne geçen Sivasspor’a cevabı Abdülkadir Parmak verdi. Kupada da iki gol kaydeden Abdülkadir Parmak’ın muhteşem golüyle 75’te skor eşitlendi: 1-1.Sivasspor’da, zorlu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, Trabzonspor’da Jose Sosa, Ogenyi Onazi ve Joao Pereira sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi. Nefes kesen maçta iki takım 28 şut attı, 15 isabetli şutun 3’ü ise direkten döndü.

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, N’Dinga, Rybalka, Emre, Diabate, Muhammet

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

(Beinsport)

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporTrabzonspor
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