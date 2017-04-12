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12 Nisan 2017 Çarşamba 14:21

Sneijder Fenerbahçe’ye transfer mi oluyor

Galatasaray’da son maçlarda alınan kötü sonuçlar ve en son Başakşehir maçında yedek olarak oturan Sneijder’in Galatasaray’dan ayrılarak Fenerbahçe’ye transfer olacağı söyleniyor.

Sneijder Fenerbahçe'ye transfer mi oluyor
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Sneijder Fenerbahçe’ye transfer mi oluyor

   Galatasaray’da son maçlarda alınan kötü sonuçlar ve en son Başakşehir maçında yedek olarak oturan Sneijder’in Galatasaray’dan ayrılarak Fenerbahçe’ye transfer olacağı söyleniyor.Bu iddianın sahibi, Fox Sports'ta yayınlanan 'De Stentor' isimli programın sunucusu Jan Joost van Gangelen.Hollandalı sunucunun sözleri son derece çarpıcı. Edindiği bir istihbaratı paylaşan Gangalen, Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers'in son 15 günde 3-4 kez İstanbul'a gittiğini açıkladı, ardından şu bilgiyi aktardı: 

"Guido, İstanbul'da Advocaat'ın takımıyla da görüştü. Bu görüşme bir transfer görüşmesi mi bilmiyorum. Guido'nun bir başka oyuncusu için olabilir mi, onu da bilmiyorum. Wes'i Boğaz Köprüsü'nün diğer yakasında görür müyüz? Bunu Türkler bizden daha iyi biliyordur.”
  
 
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SneijderFenerbahçe
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