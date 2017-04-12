Galatasaray’da son maçlarda alınan kötü sonuçlar ve en son Başakşehir maçında yedek olarak oturan Sneijder’in Galatasaray’dan ayrılarak Fenerbahçe’ye transfer olacağı söyleniyor.

Sneijder Fenerbahçe’ye transfer mi oluyor

Galatasaray’da son maçlarda alınan kötü sonuçlar ve en son Başakşehir maçında yedek olarak oturan Sneijder’in Galatasaray’dan ayrılarak Fenerbahçe’ye transfer olacağı söyleniyor.Bu iddianın sahibi, Fox Sports'ta yayınlanan 'De Stentor' isimli programın sunucusu Jan Joost van Gangelen.Hollandalı sunucunun sözleri son derece çarpıcı. Edindiği bir istihbaratı paylaşan Gangalen, Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers'in son 15 günde 3-4 kez İstanbul'a gittiğini açıkladı, ardından şu bilgiyi aktardı: