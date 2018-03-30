Son şampiyon galibiyeti unuttu

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Milwaukee Bucks'a 116-107 yenildi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Sahasında Milwaukee Bucks'ı ağırlayan ve 20 sayı geriye düştüğü maçta rakibine 116-107 mağlup olan Golden State Warriors, üst üste üçüncü yenilgisini yaşadı.

Ev sahibi ekipte Quinn Cook 30, Patrick McCaw ve JaVale McGee 12 sayıyla oynadı. Konuk takımda ise Giannis Antetokounmpo 32, Khris Middleton 23 sayıyla galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Spurs sahasında kazanıyor

Evindeki altı maçlık galibiyet serisinin ardından iki deplasman maçını kaybeden San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 103-99 yendi.

San Antonio Spurs'da 25 sayı, 11 ribauntla oynayan LaMarcus Aldridge "double double" yaptı.

Paul George'un 26 sayı ürettiği Oklahoma City Thunder'da ise Steven Adams 10 sayı, 13 ribaunt, Russell Westbrook 19 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan diğer isimler oldu.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Washington Wizards: 103-92

San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 103-99

Sacramento Kings-Indiana Pacers: 103-106

Golden State Warriors-Milwaukee Bucks: 107-116

Miami Heat-Chicago Bulls: 103-92

Muhabir: Yunus Kaymaz