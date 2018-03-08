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Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'in 25. haftası yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'in 25. haftası yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçıyla başlayacak.

08 Mart 2018 Perşembe 10:41
Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın perdesi açılıyor

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı, yarın Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak karşılaşmayla başlayacak.

Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 25. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları Stadı)

10 Mart Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

16.00 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)

19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

11 Mart Pazar:

13.30 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)

13.30 Kayserispor-Kardemir Karabükspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

19.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

12 Mart Pazartesi:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor (Spor Toto Akhisar)

Muhabir: Süha Gür

Son Güncelleme: 08.03.2018 11:33
Anahtar Kelimeler:
Spor
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