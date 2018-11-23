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Spor Yapmak Damar Sağlığına İyi Geliyor

Doç. Dr. Cem Arıtürk; "Genel vücut sağlığı açısından değerlendirdiğimizde düzenli olarak yapılan spor, solunumun düzenlenmesini ve bu sayede yeterli oksijenin vücuda girerek tüm organlara, dokulara ulaşmasını sağlar. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir."

Spor Yapmak Damar Sağlığına İyi Geliyor

Doç. Dr. Cem Arıtürk; "Genel vücut sağlığı açısından değerlendirdiğimizde düzenli olarak yapılan spor, solunumun düzenlenmesini ve bu sayede yeterli oksijenin vücuda girerek tüm organlara, dokulara ulaşmasını sağlar. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir."

23 Kasım 2018 Cuma 02:48
Spor Yapmak Damar Sağlığına İyi Geliyor

Spor Yapmak Damar Sağlığına İyi Geliyor


Spor yapmanın damar hastalıklarına faydaları saymakla bitmiyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte spora olan ilgi de artıyor. Yazın gerek tatil gerekse hava şartlarından dolayı spor yapmaya vakit bulamayanlar, kışı spor salonlarında geçiriyor. Spor yapmanın vücuda olan faydaları saymakla bitmezken spor, varis ve toplardamar hastalıklarından korunmada da en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Kişinin boyuna, kilosuna ve yaşam koşullarına uygun sporu yapması gerektiğinin altını çizen Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, "Genel vücut sağlığı açısından değerlendirdiğimizde düzenli olarak yapılan spor, solunumun düzenlenmesini ve bu sayede yeterli oksijenin vücuda girerek tüm organlara, dokulara ulaşmasını sağlar. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Solunumu düzenlediği ve bağışıklığı güçlendirdiği için de başta solunum sistemi ile alakalı olmak üzere tüm enfeksiyonlara karşı direnci arttırır. "Çalışan demir pas tutmaz" sözünü de hatırlayarak dengeli ve kontrollü yapılan egzersizlerin kas-iskelet sistemi sağlığını olumlu yönde etkilediğini söylemek gerekir.

Bununla birlikte spor, vücut ağırlığının korunmasına yardımcı olur ve kilo almanın önündeki en önemli engeldir. Kilo kontrolü sayesinde obezite ve obezite ile ilişkili olarak ortaya çıkabilecek diyabet, metabolik sendrom gibi hastalıkların gelişimini engeller. Genel vücut postürünü (duruşunu) düzelterek kişiye hem sağlık açısından katkı sağlar hem de daha dinç ve güzel görünmesine yardımcı olur. Kemiklerde kalsiyum birikimini hızlandırdığı için gelişme çağındaki çocuklarda fiziksel gelişmeyi desteklemesinin yanı sıra yaşlılarda, zamanla ortaya çıkan osteoporoz gibi hastalıkların engellenmesini sağlar" dedi.

Doğru sporu yapmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Cem Arıtürk, sözlerine şöyle devam etti: "Normalde toplardamarlar içindeki akım pasif bir akımdır. İki ayak üzerinde yaşayan ve kalbiyle ayakları arasında 1 metreden fazla yükseklik farkı bulunan insanoğlunda; yerçekiminin dayanılmaz gücüne karşı bu akımı sağlayan temel faktörler kalbin emiş gücü ile atardamarlardaki akımın itiş gücüdür.Bunlara ek olarak sağlanabilecek en önemli destek faktör ise kasların hareketi ile oluşan sağma gücüdür. Özellikle yürüme, koşu, bisiklete binme gibi aerobik sporlar sırasında sürekli kasılıp gevşeyen bacak kasları toplardamarlar içindeki kanın yukarıya doğru akımına yardımcı olacaktır. Ancak ağırlık kaldırma hareketi içeren halter, body building gibi sporlar sürekli olarak karın içi basıncın artışına sebep olacağı için varis ve toplardamar hastalıklarının oluşumunu ve ilerlemesini kolaylaştırırlar."
 

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