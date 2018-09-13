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Süper Lig'in en iyileri ödüllerini aldı

 Süper Lig'in en iyileri dün akiam yapılan ödül töreni ile belli oldu.S

Süper Lig'in en iyileri ödüllerini aldı

 Süper Lig'in en iyileri dün akiam yapılan ödül töreni ile belli oldu.S

13 Eylül 2018 Perşembe 07:44
Süper Lig'in en iyileri ödüllerini aldı

Süper Lig'in en iyileri ödüllerini aldı

   Süper Lig'in en iyileri dün akiam yapılan ödül töreni ile belli oldu.Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 2017-2018 sezonunun en iyileri, yayıncı kuruluş Bein Sports’un düzenlediği ödül töreninde sahiplerine kavuştu. Futbol ailesini bir araya getiren törende konuşmaların ardından ödüller dağıtılırken konuşma yapan ve organizasyon öncesinde demeç veren isimler fair-play mesajları verdi.

Törende Yılın Süper Kalecisi ödülü Galatasaray’dan Fernando Muslera’nın, Yılın Süper Defansı ödülü Beşiktaş’tan Pepe’nin, Yılın Süper Orta Saha Oyuncusu Medipol Başakşehir’den Emre Belözoğlu’nun ve Yılın Süper Forveti ödülü geçen sezon Galatasaray’da 29 golle rekor kırarak gol krallığı yaşayan Bafetimbi Gomis’in oldu.

Serie A ekiplerinden Roma’da forma giyen genç yıldız Cengiz Ünder de Yılın Süper Türk Temsilcisi ödülünü elde etti. Demir Grup Sivasspor’da forma giyen Muhammet Demir ise topa elle müdahale ettiğini işaret etmesiyle Yılın Süper Fair Play’i ödülünü kazandı. Yılın Süper Futbolcusu ödülü ise yine Bafetimbi Gomis’e gitti.

Yılın Süper Teknik Direktörü ödülünü Fatih Terim kazanırken, Beşiktaş – Fenerbahçe maçında attığı muhteşem trivela golüyle Ricardo Quaresma, Yılın Süper Golü ödülünü kazandı. Yılın Süper 11’i ise şöyle: Fernando Muslera, Mariano, Pepe, Martin Skrtel, Adriano, Edin Visca, Anderson Talisca, Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Burak Yılmaz.

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Süper Liğ
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